PHX Minerals Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

In den letzten vier Wochen konnte bei Phx Minerals eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhielt die Phx Minerals-Aktie 3 Mal die Einstufung "Gut", was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5 USD, was auf ein Potenzial von 68,35 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2,97 USD hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung seitens der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 82, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 61,98 im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Phx Minerals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,25 USD liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also ein eher negativer Ausblick für die Phx Minerals-Aktie basierend auf der Stimmung in den sozialen Medien, den Analystenbewertungen, dem RSI und der technischen Analyse.