PHX Minerals Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der aktuelle Kurs der Phx Minerals liegt bei 3,22 USD, was einer Entfernung von +1,58 Prozent vom GD200 (3,17 USD) entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 3,39 USD. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal, da der Abstand -5,01 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Phx Minerals-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Phx Minerals-Aktie der letzten 7 Tage 80, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch weder eine Überkauft- noch Überverkauft-Situation, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating für Phx Minerals.

Die Meinung der Analysten zu Phx Minerals ergibt sich aus 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Empfehlungen in den letzten 12 Monaten, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5 USD, was einer Entwicklung von 55,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut".

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Phx Minerals festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Phx Minerals daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium.