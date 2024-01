PHX Energy Services im Check!

Die Dividendenrendite von Phx Energy Services beträgt derzeit 7,99 Prozent, was über dem Durchschnitt von 2,52 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 7,27 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 7,97 CAD lag, was einer positiven Veränderung von 9,63 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Allerdings zeigt die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts eine Bewertung von "Neutral", da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Phx Energy Services liegt bei 61,8, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 62 eine "Neutral"-Situation an. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität in den Diskussionen rund um die Aktie von Phx Energy Services durchschnittlich war. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.