PHX Energy Services Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Phx Energy Services-Aktie hat in der technischen Analyse eine positive Bewertung erhalten. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,6 CAD, während der aktuelle Schlusskurs bei 9,2 CAD liegt, was einer Abweichung von +21,05 Prozent entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht bedeutend verändert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Phx Energy Services-Aktie bei 6,79, was unter dem Branchendurchschnitt von 50,11 liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien und ist aus heutiger Sicht unterbewertet.

Die Analysteneinschätzungen zeigen ebenfalls eine positive Tendenz. Von insgesamt 3 Analystenbewertungen waren alle 3 Bewertungen "Gut". Auch im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-Empfehlung und keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 11 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 19,57 Prozent bedeutet und zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Phx Energy Services-Aktie somit positive Bewertungen in der technischen Analyse, im Sentiment und Buzz, fundamental sowie von den Analysten.