PHX Energy Services Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse der Phx Energy Services-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 7,66 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 9,07 CAD lag, was einer Abweichung von +18,41 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht eingestuft. Die Bewertung basierend auf dem Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten geben der Phx Energy Services-Aktie eine positive Bewertung. In den vergangenen 12 Monaten wurde sie 3-mal mit "Gut" und 0-mal mit "Neutral" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Die Analysten erwarten auch eine positive Entwicklung des Kurses von 9,07 CAD auf ein mittleres Kursziel bei 11 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs hat sich die Phx Energy Services-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" gut entwickelt und wird daher positiv bewertet. Die Rendite von 32,59 Prozent liegt deutlich über der durchschnittlichen Rendite der Branche.

In Bezug auf die Dividende weist die Phx Energy Services-Aktie eine Dividendenrendite von 8,88 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich eine positive Einschätzung der Phx Energy Services-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und dem Branchenvergleich Aktienkurs.