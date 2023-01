PHARMANUTRA S.P.A.: NEUE VERTRIEBSVEREINBARUNGEN IN INDONESIEN, KUWAIT UND MEXIKO

Pisa, Italien (ots/PRNewswire) -PharmaNutra S.p.A. (https://www.pharmanutra.it/it/)(MTA: PHN), ein auf Nahrungsergänzungsmittel auf Mineral- und Eisenbasis und Medizinprodukte für die Gesundheit von Muskeln und Gelenken spezialisiertes Unternehmen, freut sich, die Unterzeichnung von drei neuen internationalen Handelsabkommen für den Vertrieb seiner Produktreihen SiderAL® und Cetilar® in der Republik Indonesien, Kuwait und Mexiko bekannt zu geben.In Indonesien wird der neue Partner PT Pyridam Farma Tbk. zwei Nahrungsergänzungsmittel mit Sucrosomial®-Eisen vertreiben: SiderAL® F30 (über die Marke PharmaNutra) und SiderAL® Gocce P (über die Marke Junia Pharma). Diese Produkte, von denen das eine für Erwachsene und das andere für die Pädiatrie bestimmt ist, werden Teil des Portfolios von Pyridam Farma. Das Unternehmen ist seit mehr als 40 Jahren im indonesischen Pharmasektor tätig und seine Produktions- und Marketingaktivitäten erstrecken sich auf alle 34 Provinzen des Landes. Das bedeutet eine potenzielle Nutzerschaft von 275 Millionen Einwohnern.Im Falle Kuwaits ist die mit PharmaLife Co., einem Unternehmen, das Medizinprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, medizinische Geräte und Naturprodukte vertreibt, geschlossene Vereinbarung besonders wichtig, da PharmaLife Co. fünf Produkte von PharmaNutra und ein Produkt von Junia Pharma auf den Markt bringen wird, und zwar: die Cetilar®-Creme, Cetilar®-Pflaster, SiderAL®-Folic-20-Stäbchen, SiderAL® Folic 30 cps, SiderAL® Forte Int 20 cps und SiderAL® Gocce P.In Mexiko hat PharmaNutra eine neue Partnerschaft mit dem Unternehmen SMS Pharma abgeschlossen, dessen Kerngeschäft der Aufbau nationaler Vertriebsnetze ist, die auf den Vertrieb von Pharma- und Gesundheitsprodukten spezialisiert sind. Der Vertrag mit SMS Pharma wird im Laufe des Jahres 2023 zur Vermarktung der Nahrungsergänzungsmittel SiderAL® Forte 15 mg 30 cps und SiderAL® Folic 21 mg mit 20 Stäbchen (PharmaNutra) sowie SiderAL® Gocce P (Junia Pharma) in ganz Mexiko führen.Mit dem Abschluss dieser neuen Vertriebsvereinbarungen kann die PharmaNutra Group nun auf 47 Vertriebspartner in 70 Ländern in Europa, Asien, Lateinamerika und Afrika zählen.- Carlo Volpi, COO der PharmaNutra Group, erklärt: „Indonesien ist ein Markt mit riesigem Potenzial, das Land mit der viertgrößten Bevölkerung der Welt: Es war ein langer Weg, aber jetzt sind wir bereit, die Früchte der hervorragenden Arbeit unseres Teams für internationale Geschäftsentwicklung zu ernten. Für Kuwait und Mexiko sind die Vereinbarungen besonders wichtig, weil sie den Vertrieb unserer beiden führenden Produktfamilien SiderAL® und Cetilar® vorsehen."PharmaNutra S.p.A. PharmaNutra wurde 2003 gegründet und wird von dem Vorsitzenden Andrea Lacorte und dem stellvertretenden Vorsitzenden Roberto Lacorte geleitet. Das Unternehmen entwickelt einzigartige Nahrungsergänzungsmittel und innovative Ernährungsprodukte, wobei es den gesamten Produktionsprozess von den eigens entwickelten Ausgangsstoffen bis hin zum fertigen Produkt selbst durchführt. Die Wirksamkeit der Produkte ist durch eine Fülle von wissenschaftlichen Erkenntnissen belegt, darunter 135 Veröffentlichungen mit mehr als 7000 Probanden. Der Konzern vertreibt und vermarktet seine Produkte in Italien und im Ausland. In Italien werden die Verkaufsaktivitäten über ein Netz von mehr als 160 medizinisch-wissenschaftlichen Kontaktpersonen für die Ärzteschaft abgewickelt, wobei der Schwerpunkt auf der exklusiven Vermarktung der PharmaNutra-Produkte in Apotheken im ganzen Land liegt. Die Vertriebsaktivitäten werden im Ausland in 70 verschiedenen Ländern durch 47 Partner garantiert, die zu den besten Pharmaunternehmen gehören. PharmaNutra ist mit seiner Marke SiderAL® Marktführer bei der Herstellung von eisenhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln und kann auf wichtige Patente für seine Sucrosomial®-Technologie verweisen. Im Laufe der Jahre hat der Konzern eine gezielte Strategie für die Verwaltung und Produktion von geistigem Eigentum entwickelt, die auf einer integrierten Verwaltung der verschiedenen Komponenten beruht: geschützte Ausgangsstoffe, Patente, Marken und klinische Nachweise.PharmaNutra.it (https://www.pharmanutra.it/it/)Weitere Informationen:PharmaNutra S.p.A. Pressebüro – Spriano Communication &PartnersVia Delle Lenze, 216/b – 56122 Pisa, Via Santa Radegonda, 16 – 20121 Milano,Italien Tel. +39 050-7846500 Italien Tel. +39 02-83635708investorrelation@PharmaNutra.it(mailto:investorrelation@pharmanutra.it)Gianluca Gracci, Pharmanutra Matteo Russog.gracci@pharmanutra.it, +39 345 3646330 mrusso@sprianocommunication.com +39 3479834881Internes Pressebüro press@calabughi.com Cristina Tronconictronconi@sprianocommunication.com +39346 0477901Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1948773/PharmaNutra_SpA_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pharmanutra-spa-neue-vertriebsvereinbarungen-in-indonesien-kuwait-und-mexiko-301713585.htmlOriginal-Content von: PharmaNutra S.p.A., übermittelt durch news aktuell