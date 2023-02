PHARMANUTRA S.P.A KOOPERIERT MIT FERRARI-AF CORSE, UM SICH DEN HERAUSFORDERUNGEN DES NEUEN LE MANS HYPERCAR 499P ZU STELLEN

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

Pisa, Italien (ots/PRNewswire) -PharmaNutra S.p.A. (https://www.pharmanutra.it/it/) (MTA: PHN), ein Unternehmen, das sich auf Nahrungsergänzungsmittel auf Mineral- und Eisenbasis und medizinische Geräte für Muskeln und Gelenke spezialisiert hat, ist bereit, sich der großen Herausforderung der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (FIA World Endurance Championship, WEC) an der Seite des Teams Ferrari-AF Corse zu stellen, das mit zwei offiziellen Ferrari 499P-Prototypen antreten wird.Im Rahmen der Vereinbarung wird die Marke Cetilar®, eine Produktlinie mit cetylierten Fettsäuren für gesunde Muskeln und Gelenke, die als Creme, Pflaster, Tape und jetzt auch als Oro-Version erhältlich ist, auf den beiden neuen Autos der Kategorie Le Mans Hypercar zu sehen sein, die im März in Sebring, Florida (USA) beim ersten Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft ihr Debüt geben werden. Cetilar® wird auch auf den Anzügen der sechs offiziellen Ferrari-Piloten zu sehen sein, die am Steuer der beiden Prancing Horse Hypercars sitzen.„Diese Partnerschaft besteht nicht nur aus der Präsenz unserer Marke Cetilar® auf dem fantastischen Ferrari 499P und auf den Anzügen der Fahrer, sondern auch aus einer engen medizinischen und wissenschaftlichen Partnerschaft mit Med-Ex, dem Branchenführer, der schon seit vielen Jahren mit Ferrari zusammenarbeitet", erklärt Roberto Lacorte, stellvertretender Vorsitzender des Unternehmens, der als Fahrer des rein italienischen Teams Cetilar Racing, das mit einem Ferrari 296 GT3 unter der technischen Leitung von AF Corse an der IMSA WeatherTech Sports Car Championship teilnimmt, eine aktive Rolle bei den Rennaktivitäten spielt.Als offizieller medizinischer Partner von Ferrari Competizioni GT kümmert sich Med-Ex um die körperliche Vorbereitung und alle gesundheitlichen Aspekte der offiziellen Prancing Horse-Fahrer, die an der FIA WEC am Steuer des 499P teilnehmen, sowie um den Rest des Teams, indem es die Produkte von Cetilar® im Vorfeld der Einführung der neuen Sporternährungslinie und der anderen Nahrungsergänzungsmittel verwendet, bei denen die Sucrosomial®-Technologie für eine bessere Verträglichkeit und eine hervorragende Absorptionsrate sorgt.„Diese optimale Verbindung zwischen Cetilar® und dem Projekt, an dem das Team von Ferrari-AF Corse mit dem 499P beteiligt ist, ist in vielerlei Hinsicht fast natürlich. Cetilar® ist ein marktführendes Produkt, das von PharmaNutra entwickelt wurde, einem Symbol für italienische Exzellenz im Pharma- und Gesundheitsbereich, und dieselbe Exzellenz inspiriert auch die Partnerschaft zwischen Ferrari und unserem Team beim Le Mans Hypercar-Projekt", erklärte Amato Ferrari, Gründer und Teamchef von AF Corse.Kontakt:Investorenkontakte bei Pharmanutra, 050 7846500, investorrelation@pharmanutra.itGianluca Gracci, Pharmanutra, +39 345 3646330, g.gracci@pharmanutra.itCristina Tronconi, +39 346 0477901, ctronconi@sprianocommunication.comMatteo Russo, +39 347 9834881, mrusso@sprianocommunication.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1948773/PharmaNutra_SpA_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pharmanutra-spa-kooperiert-mit-ferrari-af-corse-um-sich-den-herausforderungen-des-neuen-le-mans-hypercar-499p-zu-stellen-301743844.htmlOriginal-Content von: PharmaNutra S.p.A., übermittelt durch news aktuell