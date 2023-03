PG&E Aktie: Steigender oder sinkender Trend - Was folgt als nächstes?

Institutionelle Analysten haben kürzlich das Rating der PG&E Aktie bewertet und dabei in den letzten drei Monaten zweimal ein “Buy” vergeben, fünfmal eine “Neutral” Bewertung und einmal mit “Schlecht” bewertet. Langfristig erhält die Aktie somit eine neutrale Einstufung von Seiten der institutionellen Investoren. Eine nähere Betrachtung des letzten Monats zeigt, dass zwei positive Bewertungen (“Gut”), fünf neutrale (“Neutral”) sowie eine negative Empfehlung vorliegen. Aus institutioneller Sicht gilt die Aktie somit kurzfristig als neutral.

Die Analysten beziehen in ihre Einschätzungen auch den aktuellen Kurs von 14,58 USD ein und prognostizieren auf dieser Basis einen Anstieg um 27,33 Prozent bis zu einem mittleren Kursziel von 18,73 USD. Wir sehen diese Entwicklung ebenfalls als realistisch an. Zusammen ergeben sich aus der...