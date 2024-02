PGS Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die technische Analyse der Aktie von Asa zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,75 NOK liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 6,59 NOK deutlich darunter liegt, mit einem Unterschied von -14,97 Prozent. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 7,32 NOK, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt, mit einem Unterschied von -9,97 Prozent, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Asa-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment im Internet hat ebenfalls Auswirkungen auf die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Asa eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch gut, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, und hier wurde zuletzt vor allem positive Meinungen zu Asa veröffentlicht. In den vergangenen Tagen wurden weder stark positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Asa liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 45,17 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für die Aktie von Asa basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anleger-Sentiment, sowie dem Relative-Stärke-Index.