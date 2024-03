PGS Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "PGS":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI von Asa für die letzten 7 Tage liegt bei 22,99 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Asa weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt und Asa insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse einbringt.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. Für Asa wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Asa beträgt derzeit 0 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0 % in der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Asa eine Performance von 33,66 Prozent, was eine Outperformance von +33,66 Prozent im Branchenvergleich für Asa bedeutet. Sowohl im Vergleich zu ähnlichen Aktien als auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors liegt Asa deutlich über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.