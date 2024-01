PGS Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Weitere Suchergebnisse zu "PGS":

Die technische Analyse der Asa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,02 NOK liegt. Der letzte Schlusskurs von 7.152 NOK weicht somit um -10,82 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,89 NOK) liegt mit einem Abweichung von -19,55 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und erhält ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Asa-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Asa-Aktie zeigt eine Ausprägung von 84,62, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 67,83 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für den RSI.

Im Branchenvergleich hat die Asa-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,66 Prozent erzielt und liegt damit 33,66 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Energie". Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" auf dieser Stufe.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Asa-Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Asa in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".