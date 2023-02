PGE in Davos: Das erste kommerzielle Kernkraftwerk in Polen könnte bis 2036 in Betrieb gehen

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) -Vertreter der PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., der ZE PAK und der südkoreanischen KHNP, also aller am Projekt des Kernkraftwerks Pątnów beteiligten Unternehmen, trafen sich im Polnischen Haus in Davos, Schweiz. Vertreter der höchsten polnischen Staatsbehörden – Präsident Andrzej Duda und der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für Staatsvermögen Jacek Sasin – waren aktiv an der Festlegung der weiteren Schritte dieser bahnbrechenden Investition beteiligt.„Die Diversifizierung der Energiequellen war eine unserer Prioritäten, an der wir in den letzten Jahren sehr aktiv gearbeitet haben. Das Endergebnis dieses Prozesses wird ein Energiesystem sein, das unter anderem auf modernen, sicheren Kernkraftwerken basiert. Diese Lösung wird es Polen ermöglichen, volle Souveränität zu erlangen und den Zugang zu einer stabilen Energiequelle zu gewährleisten, die den Bedürfnissen unserer sich dynamisch entwickelnden Wirtschaft entspricht", so Präsident Andrzej Duda.Weitere Teilnehmer der Podiumsdiskussion waren der stellvertretende Ministerpräsident Jacek Sasin, der Präsident der PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Wojciech Dabrowski, der südkoreanische Handelsminister Ahn Dukgeun, Maciej Stec von ZE PAK und Whang Joo-ho von der koreanischen KHNP-Gruppe. Das Konsortium dieser Unternehmen plant, gemeinsam das erste kommerzielle Kernkraftwerk Polens zu bauen.„Die Kernenergie, die als Instrument zum Aufbau der Sicherheit unseres Landes und zur Stärkung seines wirtschaftlichen Potenzials angesehen wird, gehört zu den Hauptthemen, die im polnischen Pavillon in Davos in diesem Jahr diskutiert werden. Es sei daran erinnert, dass Polen in den letzten Jahren wirklich viel getan hat, um den Anteil emissionsarmer oder emissionsfreier Energiequellen an seinem Energiemix zu erhöhen. Aber ohne die Kernenergie werden wir nicht in der Lage sein, die wachsende Nachfrage zu befriedigen", betonte Wojciech Dąbrowski, Vorstandsvorsitzender von PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.Der genaue Fertigstellungstermin für die Pątnów-Investition steht noch nicht fest, aber die Entschlossenheit aller an dem Projekt beteiligten Parteien und das Potenzial ihres fachlichen Hintergrunds lassen uns die inoffizielle Frist (zehn bis dreizehn Jahre) als sehr plausibel erscheinen.Wojciech Dąbrowski merkte an, dass die polnische Wirtschaft dank der Kernenergie, für die keine Gebühren für Kohlendioxidemissionen anfallen, gegenüber anderen Volkswirtschaften der Welt und Europas wettbewerbsfähig werden würde und dass dieser Wandel die treibende Kraft ihrer Entwicklung sein würde.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pge-in-davos-das-erste-kommerzielle-kernkraftwerk-in-polen-konnte-bis-2036-in-betrieb-gehen-301737439.htmlPressekontakt:Konrad Mróz,Biuro Prasowe Grupy PGE,+48 785 999 946,konrad.mroz@gkpge.plOriginal-Content von: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., übermittelt durch news aktuell