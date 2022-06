PFIZER-AKTIE: Haben die bisherigen Impfstoffe nun ihre Wirksamkeit verloren?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

NEW YORK CITY (dpa-AFX) - Das Gremium unabhängiger Impfstoffexperten der Food and Drug Administration hat empfohlen, die Covid-Impfstoffe zu aktualisieren. Die Empfehlung wurde ausgesprochen, um die derzeit zirkulierenden Omicron-Stämme zu bekämpfen. Die Vereinigten Staaten erwarten in diesem Herbst einen Covid-Ausbruch, hieß es. Was der FDA-Beratungsausschuss beschlossen hat! Der FDA-Beratungsausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte stimmte mit 19 zu 2… Hier weiterlesen