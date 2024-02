PEXA Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Pexa haben sich laut einer Analyse in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pexa bei 12,07 AUD liegt, während die Aktie selbst bei 11,8 AUD notiert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -2,24 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 11,39 AUD, was zu einem Abstand von +3,6 Prozent führt und ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie technisch betrachtet also mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Einschätzung einer Aktie zu beurteilen. In den sozialen Medien wurde zuletzt über Pexa diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich jedoch in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Pexa, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse untersucht, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Pexa liegt bei 41,3 Punkten, was auf ein weder überkauft noch überverkauftes Wertpapier hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 39,47 keine Über- oder Unterbewertung, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält das Pexa-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.