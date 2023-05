PERSONALIE: Jens Knefelkamp wird neuer Marketingchef bei DAS FUTTERHAUS

Elmshorn (ots) -Jens Knefelkamp übernimmt zum 1. Juni die Marketingleitung der DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe. Er folgt auf Inga Kober, die das Unternehmen im ersten Quartal des Jahres verlassen hat. Zu Knefelkamps Kernaufgaben wird neben der klassischen Handelswerbung insbesondere die Übersetzung der Kommunikation auf digitale Medien sowie der Ausbau des Kundenkartenbindungsprogramms gehören.Der 50-jährige Marketing-Experte blickt auf langjährige Führungserfahrung in der Hawesko-Gruppe, Deutschlands größtes Handelshaus für hochwertige Weine und Champagner, zurück. Die letzten vier Jahre verantwortete er dort das Marketing der Carl Tesdorpf GmbH, einem führenden Anbieter für Premiumweine in Deutschland. Vorherige Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren die Marketingleitung der Wine Dock GmbH sowie die Leitung Neukundenmarketing & Kooperationen für die Hanseatisches Wein & Sekt Hawesko GmbH.In der neuen Position sieht Knefelkamp eine spannende Herausforderung: "Ich freue mich sehr, meine Expertise für die Marke DAS FUTTERHAUS einzubringen. In der Weiterentwicklung der bestehenden Marketing-Strategie, der Intensivierung des Kundendialogs und der Entwicklung innovativer Kampagnen, insbesondere mit Blick auf die digitalen Kanäle, sehe ich vielfältige Möglichkeiten, die Marke DAS FUTTERHAUS ganzheitlich zu stärken."Geschäftsführer Kristof Eggerstedt sieht der Zusammenarbeit mit Knefelkamp positiv entgegen: "Wir freuen uns, mit Jens Knefelkamp einen versierten Marketingexperten für unser Unternehmen gewonnen zu haben. Seine breite Expertise in allen Marketingdisziplinen wird den zielgerichteten Ausbau unserer Marketingaktivitäten und die kanalübergreifende Kommunikation entlang der Customer Journey weiter vorantreiben."Pressekontakt:Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: presse@futterhaus.comOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell