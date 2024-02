PEC Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Pec-Aktie wird derzeit mit einer Dividende von 3,67 % gehandelt, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt im Bauwesen von 3,95 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Pec bei 0,52 SGD, was einer Entfernung von -7,14 Prozent vom GD200 (0,56 SGD) entspricht, was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,53 SGD, was zu einem neutralen Signal führt. Die Kursentwicklung wird daher insgesamt als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Auf fundamentaler Basis wird die Pec-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Bauwesen) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20,58, was einem Abstand von 6 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,84 entspricht. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.