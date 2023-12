PEC Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung unter den Anlegern von Pec in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen hervor, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung für die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild oder in der Kommunikationshäufigkeit festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Pec derzeit bei 0,57 SGD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,51 SGD aus dem Handel ging und einen Abstand von -10,53 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,53 SGD erreicht, was einer Differenz von -3,77 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal ergibt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei einem Wert von 83,33 für den RSI wird die Einstufung als "Schlecht" beurteilt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,9 und deutet daher auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Die Gesamtbewertung basierend auf dem RSI lautet demnach "Schlecht".