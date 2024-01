PDS Biotechnology Corp Aktie: Das wird nichts mehr!

Biotechnology hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer Durchschnitts-Kursprognose von 16,5 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 231,99 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Unternehmen.

Was die Dividenden betrifft, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt ein geringerer Ertrag von 2,47 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Biotechnology beobachtet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Biotechnology zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage RSI führt.

Insgesamt erhält das Biotechnology-Wertpapier eine gemischte Bewertung, mit einer "Gut"-Empfehlung von Analysten, aber einer "Schlecht"-Bewertung für Dividenden und Stimmung in den sozialen Medien. Der RSI zeigt sich neutral.