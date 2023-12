PDS Biotechnology Corp Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Biotechnologie liegt bei 48,57 und wird daher als "Neutral" bewertet. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beträgt der RSI 42,07, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Biotechnologie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 5,83 USD, während der Aktienkurs (5,15 USD) um -11,66 Prozent über diesem Wert liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 4,94 USD, was einer Abweichung von +4,25 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität der letzten Monate deutet darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erfahren hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Analysten bewerten die Biotechnologie-Aktie derzeit als "Gut". Von insgesamt 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten ausgehend, ergibt sich diese Einschätzung. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 16,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 220,39 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Biotechnologie-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.