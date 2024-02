PDS Biotechnology Corp Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Biotechnology-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 2 "Gut"-Bewertungen und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 16,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 208,41 Prozent entspricht. Daher wird das Wertpapier insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese Aktie mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,54 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividende wird hierbei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Anleger äußerten sich größtenteils neutral zu diesem Wert.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und es gab kaum Änderungen in der Stimmung. Insgesamt wird die Biotechnology-Aktie daher als "Neutral" bewertet.