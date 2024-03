PDF Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Dividendenrendite für Pdf beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Pdf von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung. In den letzten 12 Monaten verzeichnete Pdf eine Performance von -9,81 Prozent, was im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche eine Underperformance von -22,17 Prozent bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 504 Prozent, wobei Pdf 513,8 Prozent darunter lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) der Pdf liegt bei 54,48, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25 von 55 deutet auf eine neutrale Situation hin. Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Pdf mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 127,32 als unterbewertet eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

