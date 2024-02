PDF Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Pdf war in den letzten Wochen überwiegend negativ. Insbesondere in den letzten zwei Wochen dominierte die negative Kommunikation und führte zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten jedoch in den letzten Tagen keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigten jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete Pdf in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -3870,55 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Aktie mit einer Unterperformance von 572,19 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führte.

Zusätzlich wies Pdf eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,06 Prozent liegt und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.