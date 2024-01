PDF Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Aktienkurs von Pdf hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überrendite von 9,09 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 26,05 Prozent, worunter Pdf aktuell um 7,57 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pdf liegt bei 98,69, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was als neutral angesehen wird. Insgesamt erhält Pdf daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Pdf in den letzten beiden Wochen insgesamt positiv waren. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 36,52 USD für den Schlusskurs der Pdf-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 29,62 USD, was einem Unterschied von -18,89 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 30,11 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Pdf für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.