PC Partner Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Pc Partner diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Pc Partner mit einer Rendite von -34,01 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" erzielte eine mittlere Rendite von -14,34 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Pc Partner mit -19,67 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "schlecht" Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Pc Partner mit 3,1 HKD inzwischen +8,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -6,91 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pc Partner liegt bei 19, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (KGV von 56,08) unter dem Durchschnitt (ca. 66 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Pc Partner daher unterbewertet und erhält eine "gut"-Bewertung auf dieser Stufe.