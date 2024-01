PC Partner Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Pc Partner hat kürzlich eine Dividendenrendite von 3,32 % ausgeschüttet, was 2,15 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,47 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pc Partner liegt bei 54,72, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der RSI für 7 Tage als auch der RSI25 für 25 Tage ergaben eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Pc Partner bei 3,1 HKD, was -0,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Die Distanz zum GD200 der vergangenen 200 Tage beträgt jedoch -18,64 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im fundamentalen Bereich weist die Pc Partner ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,67 auf, was 97 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 53,82. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.