PC Partner Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Pc Partner-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 3,76 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 2,95 HKD verzeichnet, was einem Unterschied von -21,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,12 HKD liegt mit einem Unterschied von -5,45 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden zahlt Pc Partner derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von 5,47 Prozent. Mit einer Dividendenrendite von 3,32 Prozent beträgt der Unterschied 2,15 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pc Partner-Aktie liegt bei 65,08, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit 51,63 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet die Pc Partner-Aktie eine Rendite von -31,95 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -13,9 Prozent, wobei Pc Partner mit 18,05 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.