PCI PAL Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die technische Analyse der Pci-pal-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,52 EUR. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,68 EUR, was einem Unterschied von +30,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,47 EUR um +44,68 Prozent darüber, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pci-pal-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Pci-pal zeigt der RSI7 einen Wert von 16,22 Punkten an, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 16,75 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich eine negative Differenz von -5,76 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen". Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Pci-pal eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger äußerten sich größtenteils neutral an einem Tag und verstärkt positiv in Bezug auf das Unternehmen Pci-pal in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.