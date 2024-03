PCI PAL Aktie: Das gab es noch nie!

Die Pci-pal-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird durch die Relation von Dividende zum aktuellen Aktienkurs bestimmt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Pci-pal-Aktie mit 0,635 EUR derzeit um +7,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so liegt die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von +19,81 Prozent ebenfalls im Bereich "Gut". Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Diskussion um die Pci-pal-Aktie langfristig eine mittlere Aktivität. Daraus resultiert eine Bewertung von "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Rahmen der technischen Analyse wird auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 7,14 Punkten, was bedeutet, dass die Pci-pal-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 16,67 eine Überverkaufssituation, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Pci-pal-Aktie somit für diesen Aspekt der Analyse als "Gut" bewertet.