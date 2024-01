PCI PAL Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Pci-pal-Aktie erhält von Analysten eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen" um -5,73 Prozent unter dem Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Pci-pal als überverkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 13,33, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine überverkaufte Situation hin und erhält ebenfalls eine positive Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Pci-pal derzeit über der 200-Tage-Linie liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Außerdem liegt der Aktienkurs mit 0,7 EUR 34,62 Prozent über diesem Wert. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage schneidet die Aktie gut ab, da sie ein Niveau von 0,5 EUR hat, was einer Differenz von +40 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment für die Pci-pal-Aktie ist positiv, da in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien stattgefunden haben. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich hauptsächlich positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch das Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Insgesamt erhält die Pci-pal-Aktie basierend auf den genannten Kriterien eine gute Bewertung.