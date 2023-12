PCI PAL Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Pci-pal in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie von uns neutral bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Pci-pal in den letzten vier Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Pci-pal derzeit einen positiven Trend aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,51 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie (0,635 EUR) um +24,51 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 0,46 EUR, was einer Abweichung von +38,04 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer positiven Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pci-pal derzeit überverkauft ist, mit einem Wert von 22,58 für den 7-Tage-Zeitraum. Dies führt zu einer positiven Einstufung. Auch der RSI25-Wert von 21 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird der RSI daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Pci-pal im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (5,81 %) keine Dividende ausschüttet, was zu einer negativen Bewertung führt, da die Differenz 5,81 Prozentpunkte beträgt. Die aktuelle Einstufung lautet daher "Schlecht".