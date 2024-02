PCI PAL Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für die Aktie von Pci-pal kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, daher erhält Pci-pal auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pci-pal-Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was zu einem "Gut"-Rating führt. Im Gegensatz dazu war die Aktie in den letzten 25 Handelstagen überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Neutral"-Bewertung für Pci-pal.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Pci-pal-Aktie am letzten Handelstag bei 0,515 EUR lag, was einem Unterschied von -2,83 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt ebenfalls eine unterdurchschnittliche Performance, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Pci-pal diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.