PCI Holdings Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Soft-Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, zu dem auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zählt. Für die Aktie von Pci-Jp zeigt sich in den vergangenen Monaten eine übliche Diskussionsintensität, die durch die Häufigkeit der Wortbeiträge im Netz gekennzeichnet ist. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Pci-Jp somit eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pci-Jp-Aktie beträgt aktuell 48, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 63,18 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating für Pci-Jp.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Pci-Jp von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 des Wertes bei 1044,64 JPY liegt, wobei der Kurs der Aktie (943 JPY) um -9,73 Prozent über diesem Trendsignal liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 989,52 JPY, was einer Abweichung von -4,7 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral" für Pci-Jp.