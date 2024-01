PCI Holdings Aktie: Wer hätte das gedacht?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Pci-Jp wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Pci-Jp-Aktie in den letzten 7 Tagen 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pci-Jp bei 1050,22 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1011 JPY liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1026,44 JPY, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Pci-Jp von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als neutral.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung für Pci-Jp basierend auf der Diskussionstätigkeit, dem RSI und der Anleger-Stimmung.