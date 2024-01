PCB Bancorp Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pcb-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung sowohl für den 7-Tage-RSI (65) als auch für den 25-Tage-RSI (36,02). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine positive Bewertung, da der Kurs der Aktie (18,07 USD) um +17,34 Prozent über dem GD200 (15,4 USD) und um +10,12 Prozent über dem GD50 (16,41 USD) verläuft.

Die Anleger-Stimmung für Pcb wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt dies eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer positiven langfristigen Stimmungsbewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pcb zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Pcb bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".