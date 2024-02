PBF Energy Aktie: Das wird nichts mehr!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Pbf Energy diskutiert, was das Anleger-Sentiment positiv beeinflusst hat. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen verschlechtert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie geführt hat. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Pbf Energy.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Pbf Energy eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Pbf Energy bei 7,38 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" erreichte eine mittlere Rendite von 28,39 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Pbf Energy mit 21,01 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pbf Energy liegt derzeit bei 2,88, was 90 Prozent weniger ist als der branchenübliche Wert von 27. Dies zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.