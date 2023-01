PBF Energy Aktie: Das ist die Höhe!

Per 19.01.2023, 15:50 Uhr wird für die Aktie Pbf Energy am Heimatmarkt New York der Kurs von 39.79 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Raffination & Marketing".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Pbf Energy entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Pbf Energy beläuft sich mittlerweile auf 35,07 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 39,54 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,75 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 40,65 USD. Somit ist die Aktie mit -2,73 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Für Pbf Energy liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 2 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 37,21 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (39,54 USD) könnte die Aktie damit um -5,88 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Pbf Energy-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Pbf Energy mit einem Wert von 2,16 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 279,74 , womit sich ein Abstand von 99 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.