PBF Energy Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Pbf Energy-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,17 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf den Relative Strength Index erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators. Langfristig betrachtet wird die Pbf Energy-Aktie von Analysten ebenfalls positiv bewertet, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 60 USD liegt, was eine Performance von 14,33 Prozent darstellen würde. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung von "Gut" seitens der Analysten. In der technischen Analyse wird die Aktie aufgrund der aktuellen Position im Verhältnis zur 200-Tage-Linie und zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ebenfalls mit "Gut" bewertet.

