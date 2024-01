PBF Energy Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Pbf Energy beträgt das aktuelle KGV 2, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von durchschnittlich 31 als unterbewertet angesehen werden kann. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut" aus fundamentalen Gesichtspunkten.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Pbf Energy derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 43,62 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 43,96 USD um +0,78 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 44,81 USD, was einer Abweichung von -1,9 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Im vergangenen Jahr haben Analysten Pbf Energy 4 mal als "Gut" und 2 mal als "Neutral" bewertet. Es gab keine schlechten Bewertungen, was langfristig zu einem "Gut"-Rating seitens institutioneller Analysten führt. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 43,96 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 22,84 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 54 USD an. Diese Entwicklung wird als "Gut" bewertet, sodass sich insgesamt das Rating "Gut" durch institutionelle Analysten ergibt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pbf Energy bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristige Stimmungsbild der Aktie von Pbf Energy daher als "Neutral" bewertet.