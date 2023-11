PBF Energy Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreiteter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er basiert auf dem Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und wird auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Für Pbf Energy liegt der RSI bei 58,12, was als "Neutral" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 56,49 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pbf Energy liegt derzeit bei 2,81, was deutlich niedriger ist als der branchenübliche Wert von 32. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 54 USD, was einem potenziellen Anstieg um 21,32 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei 1, was zu einer negativen Differenz von -12,84 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Pbf Energy eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.