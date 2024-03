PBF Energy Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI liegt der Wert für Pbf Energy aktuell bei 35,43, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 33. Dies deutet darauf hin, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit die Einstufung "Neutral".

Analysteneinschätzung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Pbf Energy 2 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pbf Energy vor. Die Analysten erwarten auf Basis des aktuellen Kurses von 56,31 USD eine Entwicklung von -4,69 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 53,67 USD. Diese Entwicklung wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Dividende: Pbf Energy schüttet auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,17 % aus, was 7,58 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 9,75 %. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Pbf Energy im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vorwiegend mit positiven Themen rund um Pbf Energy, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".