PBF Energy Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Aktie von Pbf Energy hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 43,65 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 40,95 USD liegt somit um -6,19 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 44,14 USD über dem letzten Schlusskurs (-7,23 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pbf Energy-Aktie somit aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor konnte die Aktie von Pbf Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,98 Prozent erzielen, was 4,5 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 24,47 Prozent, und somit liegt Pbf Energy aktuell 4,5 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Pbf Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,93 auf, was 91 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Dividendenrendite der Pbf Energy-Aktie beträgt derzeit 1,76 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,08 %. Aufgrund dieser Differenz von 26,32 Prozentpunkten wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.