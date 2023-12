PBF Energy Aktie: Jetzt geht’s rund!

Pbf Energy wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge zu diesem Wert in den letzten zwei Wochen, ergibt sich für unsere Redaktion diese Schlussfolgerung. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit diesem Wert diskutiert. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "neutral" einstufen.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche konnte Pbf Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,98 Prozent erzielen. Das bedeutet eine Outperformance von +9,07 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Energie"-Sektor lag die Rendite von Pbf Energy mit 9,07 Prozent über dem Durchschnittswert. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Pbf Energy-Aktie waren 4 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das Durchschnittsrating der Analysten ist daher ebenfalls "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 54 USD, was einen möglichen Anstieg um 18,06 Prozent vom letzten Schlusskurs (45,74 USD) bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Pbf Energy bei 45,74 USD und damit +1,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +5 Prozent, was insgesamt zu einer Einschätzung von "Neutral" für die Aktie in beiden Zeiträumen führt.