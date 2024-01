PBF Energy Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Pbf Energy in den sozialen Medien. Es gibt keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Gesprächen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. In Bezug auf Pbf Energy wurde in letzter Zeit weniger diskutiert als üblich, und es ist auch eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher wird dies als "Schlecht"-Rating eingestuft, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Der RSI für Pbf Energy liegt bei 90,43, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird diese Kategorie daher als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Pbf Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 43,66 USD, während der letzte Schlusskurs bei 42,02 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 44,43 USD, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pbf Energy-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Pbf Energy bei 1,76 Prozent, was 26,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 28. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.