PBF Energy Aktie: Es geht auch anders!

An der Börse New York notiert die Aktie Pbf Energy am 30.12.2022, 02:48 Uhr, mit dem Kurs von 39.65 USD. Die Aktie der Pbf Energy wird dem Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing" zugeordnet.

Pbf Energy haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Pbf Energy schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,94 % und somit 5,12 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 7,06 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Pbf Energy ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 2,16 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 281,68 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Pbf Energy-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Pbf Energy-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pbf Energy vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 28,63 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -27,81 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (39,65 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Pbf Energy somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

