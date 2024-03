PBF Energy Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Pbf Energy 2 Mal die Bewertung "Gut", 2 Mal die Bewertung "Neutral" und 0 Mal die Bewertung "Schlecht" vergeben. Langfristig betrachtet erhält die Aktie somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". In den letzten Monaten wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, basierend auf den vorliegenden Studien. In diesem Zeitraum bewerteten 0 Analysten die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 6,4 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 50,44 USD und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 53,67 USD. Diese Prognose wird als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Pbf Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,55 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 17,87 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -14,32 Prozent im Branchenvergleich für Pbf Energy. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Rendite mit 14,32 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende von 2,17 % ist Pbf Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (19,78 %) niedriger zu bewerten, was einer Differenz von 17,61 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Einstufung "Schlecht" abgeleitet.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Bewertung des Aktienkurses. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Pbf Energy aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Gut" basierend auf den unterschiedlichen Kriterien.