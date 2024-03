PA Aktie: Immer mit der Ruhe

In den letzten Wochen gab es bei Pa keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Themen prägten die Diskussion in den sozialen Medien, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine bedeutenden Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Pa daher für diese Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger zeigen sich ebenfalls neutral gegenüber Pa. Sowohl die Marktteilnehmer als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden in den letzten Tagen als überwiegend neutral eingestuft. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Pa daher auch eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Aus technischer Sicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Pa derzeit auf 248,53 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 335 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 324,2 JPY, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Pa beträgt 6,9, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 65,75, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" basierend auf diesem Gesamtbild.