PA Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI für Pa beträgt derzeit 86,67 und wird daher als überkauft eingestuft. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 70, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie eine Einstufung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Unseren Analysten zufolge waren die Kommentare zu Pa in den sozialen Plattformen neutral, ebenso wie die diskutierten Themen in den vergangenen Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt derzeit 206,72 JPY, was eine positive Bewertung der Aktie als "Gut" ergibt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Rating. Der Wert beträgt 323,02 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Pa-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.