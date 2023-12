PA Aktie: Aufgepasst!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Pa in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie von uns mit einer neutralen Bewertung eingestuft. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in der Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen. Auch in den Diskussionen der Anleger gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Pa. Daher bewertet die Redaktion die Aktie ebenfalls als neutral.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Pa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 204,46 JPY. Der letzte Schlusskurs (334 JPY) weicht somit um +63,36 Prozent ab, was charttechnisch gesehen einer positiven Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (317,52 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,19 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pa-Aktie also für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pa-Aktie liegt bei 83,7, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,16, was für 25 Tage zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".