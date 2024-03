PAYUCA macht BUWOG Garage in Leipzig zukunftsfit

Leipzig (ots) -148 Ladepunkte für BUWOG WohnbauprojektDas prestigeträchtige Projekt BUWOG Atrio wird momentan auf einer rund 8.500 m² großen Grundstücksfläche im Herzen der Leipziger Innenstadt errichtet. Das Wiener Unternehmen PAYUCA Park & Charge wurde mit der Planung, Vorbereitung und Installation der E-Ladeinfrastruktur für 148 PKW-Stellplätze in der Tiefgarage der Anlage beauftragt. 259 hochwertige Eigentumswohnungen werden hier in den nächsten Monaten fertiggestellt.E-Ladeinfrastruktur und Wohnen“Wohnungen mit Garagenplätzen ohne E-Ladeinfrastruktur sind weder zeitgemäß noch marktkonform und sogar nachteilig, wenn es um den Verkauf von Immobilien geht", so Paul Uhlmann vom Projektleitungsteam BUWOG Atrio. “Jeder zukünftige Eigentümer einer unserer Wohnungen soll auch die Möglichkeit erhalten, einfach und schnell zu einer Wallbox für sein E-Auto zu kommen”, ergänzt Uhlmann. “Gerade bei Neubauten ist es erforderlich, sofort Ladeinfrastruktur vorplanen zu lassen, das ist kostengünstiger und unkomplizierter. Deshalb ist es auch von Vorteil für Projektentwickler und Wohnbauträger, sich direkt bei der Planung Netzkapazitäten zu sichern, denn diese sind manchmal nur begrenzt verfügbar“, so Wolfgang Wegmayer, Co-CEO der PAYUCA GmbH.Lademöglichkeit pusht MobilitätswendeDie Klimaziele zu erreichen, CO2 einzusparen und die Ladeinfrastruktur dabei zu vergessen, ist ein Widerspruch in sich: “Einer Studie nach wünschen sich 78% der Dauerparker:innen eine Lademöglichkeit am eigenen Stellplatz und machen die Anschaffung eines E-Autos von der Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur abhängig”, ist sich PAYUCA’s Co-CEO Wolfgang Wegmayer sicher. “Unser Geschäftsmodell, das Parken und Laden abseits der Straße – während der Arbeitszeit oder am privaten Stellplatz zu Hause – so einfach wie möglich zu gestalten, ist ein wichtiger Bestandteil, die Mobilitätswende voranzutreiben", ist Wegmayer überzeugt.Grün leben und grün wohnenDas Projekt BUWOG Atrio ist, was die Erreichung der Klimaziele angeht, ein Vorzeigeobjekt. “Neben 148 Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge, ausreichend Fahrradstellplätzen und genügend Grünflächen zum Spielen und Verweilen an der frischen Luft bietet das “Atrio” auch einen Bereich zum Urban-Gardening”, erklärt Paul Uhlmann das facettenreiche Wohnprojekt.Über PAYUCA Park & ChargePAYUCA hat es sich zum Ziel gesetzt, das Parken und Laden abseits der Straße so einfach und effizient wie möglich zu gestalten. Das Unternehmen betreibt seit 2017 über 200 Standorte für mehr als 100.000 registrierte Autofahrer:innen und bietet Park- und Ladelösungen in Deutschland und Österreich an. Mit seinen Parkraum- und E-Lademanagement-Lösungen für die Immobilienwirtschaft konzentriert sich PAYUCA auf klassische Mietwohnhäuser und Bürogebäude. Immobilieneigentümer und Hausverwalter können durch die Produkte von PAYUCA einerseits ihren Leerstand verwerten und monetarisieren und Dauerparker:innen einfach digital verwalten sowie eine Möglichkeit anbieten, E-Fahrzeuge in der Garage direkt am eigenen Stellplatz zu laden.PAYUCA Park & Charge hat derzeit 40 Mitarbeiter:innen und über 70 Referenzkunden in Deutschland und Österreich.Pressekontakt:Mag. Kathrin Anna HoffmannPresse & PR/ PAYUCA GmbHMobil: +43676 433 9312E-Mail: pr@payuca.comWeb: www.payuca.comOriginal-Content von: PAYUCA, übermittelt durch news aktuell