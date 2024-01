PAX Global, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Aktie von Pax Global wird aufgrund der fundamentalen Analyse als "gut" eingestuft. Dies liegt daran, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 5,01 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 53,58, was auf eine Unterbewertung hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis, dass die Aktie von Pax Global derzeit als "neutral" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 47,5 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 38,81 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Bereich der Dividendenrendite schüttet Pax Global eine Rendite von 7,46 % aus, was 2,01 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,46 %. Dies führt zu einer Einstufung als "gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, was zu der Gesamteinstufung als "neutral" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit Bewertungen von "gut" im Bereich der Fundamentalanalyse, "neutral" im Bereich der technischen Analyse und "neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.